Berlusconi e il presidenzialismo in Italia: “Mie parole su Mattarella fraintese. Sono indignato”

"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Mattarella, ma tutti hanno frainteso le mie parole e questo mi ha indignato", ha spiegato Silvio Berlusconi in merito alle sue dichiarazioni sul presidenzialismo a margine della prima partita del Monza.

Una polemica scaturita dalle parole del leader di Forza Italia pronunciate qualche giorno fa, ospite di Radio Capital: “Se passa il presidenzialismo Mattarella si dovrebbe dimettere. Il presidenzialismo esalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c'è stato alcun governo eletto dal popolo. Se entrasse in vigore il presidenzialismo - ha continuato il leader azzurro - Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo. Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali”.