Bimbi sui tank, a Kiev la “parata” dei mezzi militari russi distrutti

Le autorità ucraine hanno portato al centro di Kiev decine di mezzi russi distrutti nei combattimenti - carri armati, blindati, camion ed altro - facendoli diventare un'attrazione per i cittadini. Foto e filmati sono diventati virali sui social, ripresi da vari media internazionali. Intere famiglie si sono riversate nella centrale via Khreshchatyk. Bambini sono saliti sui tank bruciati e sui cannoni fuori uso, con i genitori che li fotografavano. Un numero minore di mezzi russi distrutti era stato mostrato in precedenza sulla piazza Mykhailivskyi. La parata di mezzi nemici avviene alla vigilia delle celebrazioni per l'indipendenza dell'Ucraina, il 24 agosto. Celebrazioni per le quali sono stati vietati assembramenti, nel timore di un lancio di missili sulla capitale, riferiscono i media locali.