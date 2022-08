Blackout durante Como-Brescia, partita interrotta per 10 minuti

La gara tra Como e Brescia è stata interrotta per circa 10 minuti al 24' del primo tempo per un blackout dell'impianto di illuminazione dello stadio Sinigaglia. Alla ripresa le Rondinelle hanno battuto in trasferta i padroni di casa nel derby lombardo. Decisiva la rete di Bertagnoli al 45', mentre il Como ha giocato in dieci uomini dal 44' per l'espulsione di Arrigoni.