Calenda: “Siamo gli unici imbecilli a discutere di fascisti e comunisti nell'Emisfero occidentale”

“Ma vogliamo fare ‘sto film per cui metà siamo fascisti e metà comunisti, gli unici imbecilli rimasti a discutere di queste cose nell’Emisfero occidentale. Come ho fatto a Roma voglio fare politica come gli italiani hanno sempre chiesto, cercando di spiegare le soluzioni, ammettendo gli errori e dicendo le cose che si possono fare e non fare”, ha dichiarato Carlo Calenda nel suo intervento al Festival della Versiliana.