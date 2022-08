Il video della strage in Turchia: un camion si schianta contro la folla e fa 16 morti

Un altro grave incidente stradale ha provocato la morte di 16 persone in Turchia, solo 24 ore dopo quello avvenuto a Gazientep (anche là sono morte 16 persone, a causa di un autobus andato a scontrarsi con i veicoli di emergenza accorsi per un precedente incidente). Ieri a Derik, nel sud-est del paese un camion ha perso il controllo a causa della rottura dei freni ed è finito contro persone e veicoli. Ci sono anche 29 feriti, di cui 8 in modo grave. Il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca: "Siamo rimasti scioccati dalla notizia di un secondo incidente stradale".