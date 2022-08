Carlo Nordio a RaiNews24: "La prima emergenza è l'economia, non la giustizia"

“La prima emergenza è quella dell’economia, occorre intervenire su quella parte di giustizia che compromette l’economia”. Ha detto l'ex magistrato Carlo Nordio, candidato con Fratelli d'Italia. “Noi sappiamo che la lentezza dei processi incide per un buon 2 per cento sul Pil. Ha costi enormi, oltre che in termini di sofferenze umane e dispersione di risorse, anche di perdite nette da parte dell’economia finanza italiana”. Continua Nordio spiegando che “questo si può attuare attraverso una radicale depenalizzazione una semplificazione delle procedure e semplificazione di una serie di norme”.