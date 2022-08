Censura per i Måneskin agli Mtv VMAs 2022: il perizoma di Damiano e l'abito monospalla di Victoria

Sono stati gli utenti a innescare la polemica con l'organizzazione degli Mtv VMAs 2022: “Avete rovinato la loro performance” scrive un fan dei Måneskin che premiati per il ‘ Miglior video alternativo ’ della canzone ‘I wanna be your slave’ si sono esibiti sul palco con il brano Supermodel. Il perizoma di Damiano e la carica di Victoria con un abito monospalla che lasciava intravedere il seno “avrebbero in qualche modo condizionato la diretta con inquadrature da lontano e sul pubblico”. Eppure l'account ufficiale MtvNews rilancia e pubblica un estratto dell'esibizione con il didietro di Damiano: “Ti abbiamo visto”. Dal canto loro i Måneskin si dicono felici: “È davvero fantastico. Non ci aspettavamo di vincere. Qui ci sono grandi artisti, quindi per noi è un onore”.