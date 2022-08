Che ci fa una vecchia monoposto da GP2 su un'autostrada ceca? - Video

Sul profilo Twitter che per primo l'ha pubblicato conta già 3,6 milioni di visualizzazioni. Questo video amatoriale è stato ripreso in Repubblica Ceca dall'interno dell'abitacolo di un veicolo che percorreva l'autostrada D4, che da Praga va verso sud-ovest. Tra le auto in viaggio è apparsa una vettura monoposto Dallara GP2/08, l'auto impiegata da tutte le squadre dei campionati tra il 2008 e il 2010 della GP2, la categoria motoristica poi ribattezzata Formula 2. Su questo vecchio modello da gara qualcuno ha applicato una livrea ispirata alle Ferrari da Formula 1 di circa vent'anni fa. La polizia sta cercando di identificare chi fosse alla guida: in Repubblica Ceca, come ovunque, è illegale guidare sulle strade normali auto pensate per le competizioni motoristiche, peraltro prive di targa.



(da Twitter @MigueluVe)