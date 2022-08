Chiara Ferragni e Fedez criticati per le immagini sull'orlo di un precipizio a Ibiza

Le vacanze a Ibiza e il selfie al tramonto sul precipizio hanno esposto la coppia più social di sempre. Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nella bufera dei social per essersi fatti riprendere col drone mentre si arrampicavano nel punto più alto dell'isola spagnola. Le immagini che avrebbero voluto ricordare un episodio memorabile delle loro vacanze si è trasformato in un boomerang. Probabilmente per il tempismo, involontario, avvenuto il giorno dopo la morte di Andrea Mazzetto, caduto in un dirupo dopo un selfie con la fidanzata. Giudicato un “cattivo esempio” questa volta il video dei Ferragnez non è piaciuto.