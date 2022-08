Cina, lo storico ponte di Wanan distrutto da un incendio

Un incendio ha distrutto il ponte Wanan, costruito 900 anni fa durante la dinastia Song (960-1127) e considerato il ponte di legno più lungo e antico della Cina. Il ponte, situato nella zona di Pingnan, nella provincia orientale del Fujian (sud-est), ha preso fuoco sabato notte per motivi ancora da accertare e il suo crollo non ha causato vittime, secondo il quotidiano ufficiale Global Times. "Penso che l'origine dell'incendio sia stata umana, non un disastro naturale, poiché la combustione spontanea di un ponte sull'acqua è molto rara", ha sostenuto Xu Yitao, esperto di architettura antica all'Università di Pechino. L'incendio è rimasto attivo per una decina di ore, anche se la struttura in legno del ponte e' crollata durante i primi venti minuti. L'antica infrastruttura, nota anche come 'ponte della pace universale', era lunga quasi cento metri e, secondo lo studioso, aveva un enorme valore culturale e architettonico.