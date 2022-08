Biden annuncia l'uccisione di Al Zawahri: "Gli Usa non arretrano"

"Non conta quanto tempo ci vorrà e dove vi trovate, gli Stati Uniti vi troveranno e vi elimineranno". Lo ha detto il presidente Joe Biden, rivolto ai terroristi, nell'annunciare l'uccisione a Kabul del leader di Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, "Non permetteremo" che l'Afghanistan torni ad essere un rifugio per i terroristi, ha aggiunto Biden. Gli Usa "non arretrano", ha concluso

"La missione è stata pianificata con attenzione per minimizzare i rischi di colpire civili. Una settimana fa dopo essere stato informato che si erano verificate le condizioni ottimali per l'operazione ho dato l'approvazione finale. L'operazione è stata un successo. Nessuno della sua famiglia è stato ferito e nessun civile è stato ucciso".