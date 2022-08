Contro l'inquinamento il "Collettivo francese" spegne le luci dei negozi con esercizi di parkour

Toccano gli interruttori d'emergenza e spengono le luci dei negozi di Parigi: una protesta per far comprendere quanto sia importante ridurre drasticamente l'inquinamento luminoso nelle città. E per farlo, il collettivo francese ha scelto esercizi di parkour. I salti sono documentati in questo video finito in rete. Secondo la legge francese (Riporta l'account Torcha) già dal 2013 è in vigore l'obbligo per gli esercizi commerciali di spegnere le luci delle insegne negli orari notturni. Ciò consentirebbe di risparmiare, secondo le stime, 250 mila tonnellate di CO2, equivalenti alla potenza di 750 mila famiglie francesi all'anno.