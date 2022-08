Costa ligure, piccole barche in balia delle violente raffiche di vento

Il rumore e le immagini rendono perfettamente il maltempo che ha interessato la costa della Liguria. Forti raffiche di vento hanno creato numerosi disagi. L'allerta meteo ha riguardato soprattutto la riviera spezzina, Framura e Chiavari, e anche qualche località nell'entroterra come Giacopiane. Nella zona di Panesi, nel Comune di Cogorno (Genova) sono stati registrati 20 millimetri di pioggia in 5 minuti. Il massimo delle precipitazioni in Liguria ha raggiunto nell'arco dell'ora 36 millimetri. Il vento medio in costa alla Spezia è stato di 50 chilometri all'ora con raffiche che hanno oltrepassato i 140 chilometri all'ora. A Framura le violente raffiche hanno raggiunto i 125 Km/h, così come a Giacopiane.