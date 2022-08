Crippa vince l'oro nei 10 mila e mostra i bicipiti come Jacobs. Poi ironico: "I muscoli non ci sono"

“Sono contentissimo, è un oro che vale tanti successi messi assieme a livello giovanile, adesso posso dire che faccio parte del club delle medaglie d'oro”, ha detto Yeman Crippa, neo campione europeo dei 10 mila metri nella mixed zone dell'Olympiastadion di Monaco di Baviera. In onor di telecamera ha mostrato i muscoli imitando Marcell Jacobs per poi ironizzare: “Non ci sono”. Il mezzofondista azzurro tesserato per le Fiamme Oro, ha affermato, “Ho guardato troppo il francese e rischiavo di perdere di vista il norvegese che si era allungato, le gambe c'erano per recuperare il norvegese e il tifo mi ha gasato. C'è tanta liberazione, c'era tanta voglia di conquistare questa medaglia che ora è arrivata - ha concluso Crippa -. Sono contento che il mio nome sia assieme a quello di tanti campioni del passato”.