Ecco come sarà la casa per vivere su Marte: camere da letto e bagni rigorosamente sottoterra

È un lavoro congiunto di scienziati spaziali, architetti, ingegneri, designer e persino bambini in età scolare. Così la casa avveniristica, concepita per ambienti estremi come l'Antartide, è stata realizzata analizzando i materiali del pianeta Marte. “La cosa fondamentale per vivere sul Pianeta rosso è che le abitazioni siano completamente ermetiche perché l'atmosfera all'esterno è essenzialmente velenosa. Bisogna essere in grado di tenere fuori tutte le radiazioni solari e cosmiche”, spiegano gli ideatori. Per questo parte dell'abitazione dovrà essere realizzata sottoterra, sarà alimentata da pannelli solari, e dovrà resistere alla temperatura di -62 gradi Celsius.