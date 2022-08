L'elefante sorpreso dall'alluvione, aiutato dalla sua stazza, si mette in salvo

Continua l'allerta rossa in India, dove le piogge persistenti hanno creato dei veri e propri torrenti. A Kerala, in particolare, sono previste perturbazioni anche nei prossimi giorni. L'acqua alta è un problema per gli animali, costretti, quando possono, a mettersi al riparo. Nel video è immortalato un elefante che grazie alla sua stazza riesce a resistere alla forza dell'acqua e avanzare fino a trovare un posto sicuro. “L'animale sta bene” assicurano i social che ne diffondono le immagini.