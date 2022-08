Elicotteri cinesi in volo e lancio di missili MLRS da 300 mm sullo stretto di Taiwan

La Cina ha avviato le “esercitazioni militari” attorno a Taiwan, come annunciato dalla televisione pubblica cinese Cctv. Filmati elicotteri e lanci di missili da 300 mm MLRS PHL-16 da Pingtan. È in atto una delle più grandi manovre mai organizzate attorno all'isola rivendicata da Pechino. Le “esercitazioni” intervengono all'indomani della visita della presidente della Camera americana Nancy Pelosi a Taiwan, considerata come una grave provocazione dalla Cina. Le forze armate di Taiwan, intanto, hanno affermato di prepararsi “alla guerra senza cercare la guerra”.