L'elicottero dell'Fbi che sorvola la tenuta di Trump in Florida

Le immagini notturne del blitz del Federal Bureau of investigation nel resort dell'ex presidente, il video con le riprese dall'elicottero mostra la fila delle auto delle forze dell'ordine con i lampeggianti accesi, ed il traffico creato dal presidio delle forze dell'ordine, con le auto in coda sulla strada. Gli agenti hanno portato via dalla residenza del tycoon decine di scatoloni di documenti - di proprietà degli archivi di stato Usa - che secondo gli investigatori potrebbero essere stati tenuti nell'abitazione da Trump, commettendo così un reato federale. Si tratta di una clamorosa evoluzione delle varie indagini in corso sull'ex presidente, in particolare in relazione agli eventi del 6 gennaio 2021, l'assalto a Capitol Hill, ed alla possibilità - di cui discute una Commissione parlamentare - che Trump fosse al corrente dell'assalto progettato da suoi seguaci ai palazzi del Parlamento sul Campidoglio a Washington, o che addirittura li abbia incoraggiati nella speranza di impedire l'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden.