Enzo Garinei, i 96 anni festeggiati in Rai con la torta: "State boni, non ve la portate via"

Il video, del programma televisivo Dedicato, ripercorre la recente apparizione dell'attore e doppiatore Enzo Garinei in Rai. Nato a Roma nel 1926, fratello del noto commediografo Pietro Garinei, aveva esordito al cinema nel 1949, al fianco di Totò. A teatro ha interpretato diversi spettacoli scritti dal fratello e da Sandro Giovannini, tra cui 'Aggiungi un posto a tavola' e 'Alleluja brava gente'. Diverse le partecipazioni come doppiatore per sitcom e serie tv.