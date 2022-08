Epatite C, lo spot geniale e irriverente del Ministero della Salute neozelandese

Il dito medio alzato accompagna l'intero spot che promuove il test per l'Epatite C in occasione della Giornata mondiale dell'epatite. Si chiama “Stick it to hep C” ed è stata ideata dal Ministero della Salute neozelandese in collaborazione con persone, provenienti da ogni parte nel mondo, che hanno avuto esperienza di epatite C. Un modo originale per incoraggiare le persone a sottoporsi al test.