Esplode una mina sulla spiaggia, 4 bagnanti morti a Odessa

Quattro persone sono decedute per le ferite riportate in seguito all'esplosione di una mina in mare, a pochi metri dalla spiaggia di Zatoka (Odessa). La tragedia è stata ripresa in un video che mostra il momento in cui esplode l'ordigno e sorprende i bagnanti impegnati a fare i tuffi. Nonostante il divieto di fare il bagno, in tanti violano le norme vigenti attualmente in Ucraina. Le truppe russe, già all'inizio del conflitto, hanno disseminato di mine la costa del Mar Nero.