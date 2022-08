Crimea, colonna di fumo si solleva nei pressi della base russa di Saki, vicino a Novofedorovka

Diverse fonti riferiscono di un numero di esplosioni (da 4 a 7) avvertite in Crimea, nella zona di Novofedorovka. Testimoni hanno riferito che le esplosioni si sono udite non lontano dalla base militare russa, aggiungendo che nessuno ha visto aerei in azione o l'impatto di missili, le esplosioni sono avvenute improvvisamente. Il capo della Crimea, Aksyonov, si è recato nella zona. Nei pressi dell'uscita da Novofedorovka si sono formate code di veicoli, mentre gli abitanti tentano di fuggire. Non ci sono state vittime tra i turisti ma le spiagge sono state chiuse.