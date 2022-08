Esposto il cuore imbalsamato del monarca portoghese Dom Pedro I

Dom Pedro I è l'imperatore - incoronato da suo padre il re Joao VI dopo la sconfitta di Napoleone - simbolo della nascita del Brasile. Il suo cuore imbalsamato è legato al 7 settembre 1822, giorno dell'indipendenza del Paese dal Portogallo. Sono trascorsi 200 anni da allora. Conservato nella formaldeide, in un barattolo di vetro, all'interno di un'urna d'oro, il cuore è arrivato in Brasile nei giorni scorsi ed è ora in esposizione a Palazzo Itamaraty, sede del ministero degli Esteri brasiliano. Un “prestito”, di tre settimane, concesso da una chiesa nella città portoghese di Porto (Che lo custodisce dal 1834, ndr) nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza.