L'incredibile gara dei 3000 siepi con due azzurri sul podio

Doppia medaglia per l'Italia nei 3000 siepi maschili agli Europei di atletica in svolgimento a Monaco. Ahmed Abdelwahed ha vinto l'argento con il tempo di 8'22"35, bronzo per Osama Zoghlami (8'23"44). L'oro è andato al finlandese Topi Raitanen, che ha trionfato in 8'21"80. Settima piazza per l'altro azzurro in finale, Ala Zoghlami (8'27"82).