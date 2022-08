Crippa dopo la medaglia nei 5000 metri: "Contento per il bronzo, non era scontato"

"Domenica ci saranno i 10.000 metri dove ci divertiremo - promette il mezzofondista azzurro delle Fiamme Oro -. Questa medaglia per me è super importante perché ai Mondiali non ho potuto partecipare per un piccolo infortunio. Abbiamo trasformato la sfortuna in tempo da dedicare a questa gara". Raccontando la tattica, Crippa ha aggiunto, "ho lanciato la gara perché non volevo uscisse troppo tattica e così non è stato". Domenica Crippa sarà impegnato nella finale diretta dei 10.000 dove cercherà di confermare, se non addirittura migliorare, il bronzo di quattro anni fa.