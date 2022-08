Fans in lacrime per la morte di Olivia Newton-John

Il video della folla sulla "walk of fame" di Hollywood

“Ci mancherai, dolce principessa”, è uno dei messaggi lasciati accanto ai fiori: il video dei fans di Olivia Newton-John che stanno affollando la “walk of fame” di Hollywood, Los Angeles, posando corone di fiori e messaggi accanto alla “stella” incisa sul marciapiede della strada delle celebrità, dove c'è il nome della star di Grease. Un via vai continuo tra le lacrime e foto della cantante, che rimane indimenticabile e sta provocando un'ondata di commozione in tutta l'America.