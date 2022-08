Fiamme a Pantelleria: evacuate le ville dei vip

Un vasto incendio è in corso sull'isola di Pantelleria, nella zona di Cala Gadir. Sul posto vigili del fuoco e volontari. Le operazioni sono rese difficoltose da forte vento di scirocco che alimenta le fiamme.

Partirà alle 5 del mattino il primo canadair per spegnere l'incendio in corso a Pantelleria. Lo ha detto all'AGI il capo della Protezione civile siciliana, Salvatore Cocina. "Siamo nella zona nord occidentale dell'isola, e il vento di scirocco per ore spinge le fiamme verso il mare. Il Parco non corre pericoli. Qualche tettoia o portone in legno si è incendiato, ma le case in muratura non hanno nulla da temere. Intanto - ha aggiunto - facciamo partire sul traghetto della Siremar, ritardato dalle 23 a mezzanotte, mezzi e unità dei vigili del fuoco, della forestale, volontari, che si aggiungono alle risorse che già operano sul posto".