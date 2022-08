Filippine: incendio su un traghetto, un ferito e nove dispersi

Nelle Filippine un traghetto che trasportava 82 persone fra passeggeri e membri dell'equipaggio ha preso fuoco mentre si avvicinava al porto di Batangas, a sud di Manila: almeno 73 delle persone a bordo sono state salvate e i soccorritori sono ancora al lavoro per trovare i 9 dispersi. Lo riferisce la guardia costiera locale. Il traghetto, M/V Asia Philippines, è un'imbarcazione cargo e passeggeri che collega le isole: proveniva dalla vicina città di Calapan, nella provincia di Mindoro orientale. Una donna di 44 anni che è fra i salvati è stata portata in ospedale con ferite non specificate. Al momento la causa dell'incendio non è chiara.