La gara di Filippo Tortu che lo porta in finale nei 200 metri - Il video

Filippo Tortu vola in finale dei 200 metri vincendo la terza batteria in 20"29 con il terzo tempo di ingresso. Fuori dalla finale Fausto Desalu che arriva quarto nella prima batteria in 20.48. Niente da fare nemmeno per Diego Pettorossi che chiude al quinto posto in 20"75. La finale dei 200 metri uomini è prevista per domani sera alle 21.20