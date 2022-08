Nel video il Soccorso Alpino sorvola l'area della frana che ha travolto un bivacco sul Monte Bianco

Il sorvolo ha confermato che non vi sono persone coinvolte. Il bivacco era base per la salita, tra le altre, alla Cresta Kuffner al Mont Maudit.

L’allarme è stato dato dal pilota di un elicottero privato, che ha allertato la Gendarmerie francese che a sua volta, per competenza, ha trasmesso la chiamata al SAV.