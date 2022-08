Fuochi d'artificio e sparatorie, così i Talebani festeggiano un anno dal ritiro delle truppe Usa

I fuochi d'artificio hanno illuminato il cielo di Kabul, nel primo anniversario del ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan: una festa che i talebani hanno istituzionalizzato come la “Giornata della libertà”. Il ritiro dei militari fu completato alla mezzanotte del 30 agosto 2021. Un passaggio piuttosto complesso con scene di aerei stracarichi in partenza dalla capitale afgana. L'insurrezione contro le forze guidate dagli Stati Uniti è avvenuta 20 anni dopo dall'invasione dell'Afghanistan (ottobre 2001) - un'occupazione giustificata dagli attentati dell'11 settembre a New York.