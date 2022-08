La strepitosa gara da bronzo delle azzurre della staffetta 4x100

Le azzurre della staffetta 4x100 femminile hanno chiuso al terzo posto la finale di questa sera, ultima gara degli Europei di atletica leggera, andati in scena a Monaco di Baviera. Il quartetto italiano, composto da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese, ha fermato il cronometro a 42"84, conquistando il bronzo. Oro per la Germania in 42"34; argento per la Polonia in 42"61.