Giocare a rugby sulla piattaforma galleggiante: la meta è un tuffo in acqua

“Beh, sono rimasto piuttosto sorpreso perché è una superficie molto scivolosa. È un po' più difficile trovare il proprio appoggio rispetto al terreno normale, ma per il resto è estremamente divertente. L'acqua è buona. Ci sono buone sorprese ed è molto divertente vedere la gente cadere anche ai lati. La palla va via molto di più, quindi crea incertezze ed è molto divertente”, sono le dichiarazioni raccolte da chi ha avuto modo di testare l'insolito campo, 25 metri per 35 metri, realizzato sulle acque del Lago di Ginevra (Svizzera). Con una superficie scivolosa, gli spettatori sono divertiti nel vedere i giocatori “costretti” a tuffarsi in acqua per fare meta.