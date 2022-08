Gli elicotteri da guerra di Mosca a bassa quota sopra i bagnanti

Chi fa il bagno, chi prende il sole, bambini che giocano con la sabbia. Sembrerebbe tutto normale su questa spiaggia sul fiume Seversky Donets, se non fosse per i due elicotteri Mi-28, sette tonnellate di peso e 17 metri di lunghezza, che sfrecciano a bassissima quota sopra le teste dei bagnanti. Siamo a Belgorod, a soli 40 chilometri di strada c'è il confine con l'Ucraina, ne bastano altri 25 per arrivare a Kharkiv, seconda città più grande del paese invaso, dove si combatte quasi ininterrottamente da febbraio.