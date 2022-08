Le forze ucraine bombardano una base russa a Nova Kakhovka - Video

L'agenzia di Stato russa Tass, citando Vladimir Leontyev, capo dell'amministrazione militare occupante, riporta che “la centrale idroelettrica di Kakhovka e la città di Novaya Kakhovka nella regione di Kherson sono state bombardate dalle truppe ucraine tre volte” nella giornata di domenica 28 agosto. “Gli obiettivi - spiega Leontyev - erano: la centrale idroelettrica e la città. Frammenti di razzi hanno colpito il centro della città, danneggiando le strutture civili. Inoltre è stato lanciato un attacco alla fabbrica Sokol nel centro della città”. La Sokol produceva aeroplani, ma sarebbe stata usata come quartier generale dagli invasori. Il raid sarebbe avvenuto, sempre secondo la Tass, sia tramite lanciarazzi statunitensi Himars sia tramite i Tochka-U di fabbricazione sovietica.

Questo video pubblicato dal sito ucraino tpyxa.net e da altri media filo-Kiev mostra il fumo alzarsi dalla fabbrica Sokol.

Nova Kakhovka è una città sul fiume Dnipro, 60 chilometri a nord di Kherson, in territorio occupato. Era già stata colpita nelle scorse settimane. La diga costituisce uno dei pochi passaggi a disposizione delle forze occupanti per muoversi da una sponda all'altra del Dnipro. L'obiettivo di questi attacchi, come quelli che hanno colpito il ponte Antonovsky a Kherson , è infatti ostacolare i rifornimenti alle truppe russe presenti a ovest del fiume, e costringerle a fuggire lasciando indietro armi e veicoli corazzati in caso di successo della controffensiva ucraina su Kherson