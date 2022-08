Video - Un drone russo si trasforma in bumerang

I droni, protagonisti del conflitto Russia Ucraina, sono ormai veri e propri dispositivi militari. In questo video che riprende in diretta una postazione russa in azione, i soldati si accorgono, mentre controllano il volo di un loro drone, che gli ucraini ne hanno preso il controllo. A questo punto la decisione immediata è quella di scappare, uno di loro suggerisce di “uscire in modalità di massima velocità”, gli ucraini potrebbero aver individuato la posizione di partenza del drone.