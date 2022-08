Guerra di trincea come un secolo fa: gli ucraini respingono il blitz russo - video

In questo video, ripreso con tutta probabilità sul fronte del Donbass, i soldati russi fanno ingresso in una trincea scavata dai combattenti della quarta Brigata di reazione rapida della Guardia nazionale ucraina, conosciuta anche come “Battaglione Svoboda”,"libertà", protagonista tra maggio e giugno della battaglia di Severodonetsk. Gli invasori cercano di farsi strada a colpi di artiglieria. Vengono respinti dal fuoco dei mortai ucraini. Episodi come questo mostrano come questo conflitto, a dispetto di oltre un secolo di evoluzione tecnologica, sia combattuto in alcuni suoi aspetti con le stesse tecniche della Prima guerra mondiale.



(video da Telegram @The3rdForceUA)