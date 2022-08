I droni ucraini sganciano ordigni sulle trincee russe

Questi filmati, diffusi su internet dalla 53a brigata meccanizzata delle Forze armate ucraine, sono stati ripresi con le telecamere montate sui droni che sganciano ordigni nelle trincee degli invasori. L'esercito di Kiev fa largo uso di varie tipologie di questi velivoli comandati a distanza, che si tratti di modelli progettati specificamente per l'uso militare oppure di dispositivi in commercio per uso civile, facilmente acquistabili da chiunque.