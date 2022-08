I Ferragnez, in posa su un precipizio, scatenano l'ira dei follower

”Ieri per fare una foto simile è morto un ragazzo, non date buon esempio” è l’accusa che i follower dei Ferragnez muovono sui sociale alla coppia che ha postato un video in cui sono ritratti, in posa, su un dirupo.

Il popolo dei social, infatti, si è scatenato perché Chiara Ferragni e Fedez, in vacanza a Ibiza, hanno pubblicato una ripresa che li inquadra pericolosamente seduti su una roccia a picco sul mare, commentata dalla paura dei due protagonisti di trovarsi lì.

La coppia, senza imbracature, ha alle spalle un panorama mozzafiato, ma si trova, senza protezioni, in un punto altissimo e molti utenti social hanno voluto ricordare il fatto che solo il giorno prima Andrea Mazzetto, un 30enne di Rovigo, aveva perso la vita cercando di recuperare il cellulare della fidanzata caduto durante un'escursione allo sperone 'Altar Knotto', sull'Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza.

Sulla pagina instagram del cantante sono tanti i commenti che criticano il suo gesto, tra cui: ''Ragazzi siete intelligenti, belli, giovani, sapete che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non sia stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto: tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro". “Fate attenzione a quello che postate perché siete dei personaggi pubblici''. ''Sinceramente essendo genitore non correrei il rischio per un semplice video da postare”.