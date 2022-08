Le incredibili smorfie della principessina Charlotte, protagonista entusiasta in tribuna

Prima mostra disappunto, poi gioisce, infine le smorfie: ha solo 7 anni ma ha già carattere ed è un personaggio, la principessina Charlotte, 7 anni, figlia di William d'Inghilterra e Kate Middleton, protagonista in tribuna ai giochi del Commowealth: il video racconto della sua entusiastica partecipazione alla competizione, coinvolta come fossero le olimpiadi, con al fianco papà e mamma divertiti ed affettuosi.

Per la principessina è stata una settimana all'insegna dello sport, domenica aveva esultato per la vittoria della nazionale inglese nella finale degli Europei di calcio femminile, nonostante la giovanissima età mostra già di avere anche lei lo sport nel Dna, come tutti i reali d'Inghilterra. Il nonno Carlo d'Inghilterra che eccelleva nel polo e praticava diversi sport, così lady Diana, immortalata spesso per la sua passione nello sci, ma è una lunga tradizione reale che inizia dalla bisnonna, la regina Elisabetta, fino a quando ha potuto per l'età provetta cavallerizza con la passione per l'equitazione.

La mamma Kate invece, è mecenate del rugby.