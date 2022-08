I trapper Jordan Jeffrey Baby e Traffik rapinano un uomo: "Vogliamo ammazzarti perché sei nero"

“Vogliamo ammazzarti perché sei nero” è la minaccia che i trapper Jordan Jeffrey Baby e Traffik hanno gridato all'operaio nigeriano di 41 anni che hanno derubato alla stazione di Cranate (Monza) lo scorso 10 agosto. Intorno alle 16.30 l'uomo era appena sceso dal treno, dopo una giornata di lavoro, e stava tornando a casa. Stava percorrendo il sottopasso pedonale spingendo la propria bicicletta quando, all’improvviso, dalle scale di accesso ai binari ha visto arrivare due ragazzi a torso nudo. I trapper hanno cominciato a inveire contro di lui, poi hanno estratto dei coltelli e lo hanno minacciato di morte. Temendo per la propria incolumità, l'uomo ha abbandonato la bici ed lo zaino ed è fuggito in direzione di via Roma. I due ragazzi lo hanno seguito, brandendo i loro coltelli, gridandogli di fermarsi, continuavano a minacciarlo di morte per il colore della sua pelle. Una volta raggiunta via Libertà, il 41enne si è voltato e ha visto che i giovani invece di seguirlo erano tornati indietro scendendo nuovamente nel sottopasso della stazione dove hanno preso bici e zaino dell'operaio.