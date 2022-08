I video di una giornata di attacchi ucraini a Kherson e in Crimea

Nella giornata di sabato 20 agosto l'Ucraina è tornata ad attaccare obiettivi russi nella regione occupata di Kherson e nella penisola di Crimea. Alcuni droni hanno colpito il quartiere generale della flotta russa a Sebastopoli, Mosca afferma che non ci sono state vittime né danni gravi ma si sono viste alzarsi nuvole di fumo. Questa base era già stata colpita meno di un mese fa, e negli ultimi dieci giorni le esplosioni alle infrastrutture militari in Crimea si sono moltiplicate, a partire dal clamoroso attacco alla base di Novofedorovka.

Nelle ore successive, le forze ucraine hanno continuato a tenere occupata la contraerea russa, come nella località balneare di Olenivka, da dove arrivano le riprese dei cellulari dei turisti in spiaggia. Altri video di ieri mostrano fumo alzarsi dall'aeroporto di Chernobaevka: fonti ucraine riportano che ad essere colpito sarebbero stati depositi di munizioni e uffici di comando del 247° reggimento d'assalto aereo russo. Infine, nella notte tra sabato e domenica la contraerea è tornata in azione sopra Sebastopoli.

(montaggio di video dai canali Telegram @mash_na_volne @chp-sevastopol @breakingmash @hueviyherson e @milinfolive)