I video sulla scena dell'attentato a Darya Dugin

Darya Dugin, 30 anni, commentatrice politica e figlia del filosofo russo di estrema destra Aleksandr Dugin, è morta a seguito dell'esplosione della sua auto alla periferia di Mosca. Il fatto è avvenuto verso le 21.45 locali di sabato nei pressi del villaggio di Velyki Vyazomi, a circa 20 chilometri a ovest rispetto alla capitale russa. Dopo la deflagrazione l'auto si è rovesciata ed è finita fuori strada. In questo video si riconosce Dugin disperato, con le mani nei capelli, a pochi metri dall'auto in fiamme. Secondo alcune fonti lo stesso Dugin, avrebbe dovuto trovarsi in auto con la figlia, ma alla fine aveva deciso di viaggiare su un'altra vettura. Entrambi ieri sera avevano partecipato a una conferenza su "Tradizione e storia".

(video da Twitter @kamilkazani e Telegram @breakingmash)