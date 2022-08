I vigili del fuoco spagnoli scappano dal violento incendio

I bomberos spagnoli sono costretti a indietreggiare più volte: l'incendio nella zona residenziale di Bejís, nella regione spagnola di Valencia, è troppo violento e complice il vento pericoloso. Due vigili del fuoco hanno riportato ustioni e fortunatamente le loro vite non sono in pericolo. Il rogo ha interessato in particolar modo i villaggi di Teresa e Toras, che sono stati evacuati, mentre le persone del villaggio di Viver sono state invitate a non uscire di casa. Attimi di panico si sono avuti quando le fiamme hanno raggiunto la ferrovia e minacciato un treno. Un gruppo di persone spaventate è riuscito a lasciare le carrozze mentre la macchinista cercava di invertire la marcia una volta giunta nell'area dell'incendio, ma una ventina di loro è rimasta ferita.