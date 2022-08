Il bambino perde di vista il padre per le vie affollate del centro: la geniale idea dei passanti

Attimi di panico per un giovane ragazzo che stava passeggiando con la sua famiglia per le strade del quartiere di San Telmo, a Buenos Aires. A un certo punto il bambino si è ritrovato solo e ha iniziato a piangere. È iniziata così una gara di solidarietà. Uno di loro ha preso sulle spalle il bambino, la band ha iniziato a cantare una canzone intonando il nome del padre e tutti i presenti hanno partecipato all'iniziativa. La ricerca non ha avuto successo, così la band ha insistito improvvisato una sorta di blues col nome del padre: “Eduardo, vieni a cercare Juan Cruz”. Ha funzionato.