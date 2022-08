Il calcio ucraino riparte all'Olimpico di Kiev: ecco il bus contro la guerra dello Shakhtar Donetsk

Nonostante la guerra, malgrado le bombe che ancora cadono ogni giorno in gran parte del Paese, la nuova stagione della Prem"jer-liha. Allo stadio Olimpico di Kiev lo Shakhtar Donetsk, che recentemente ha presentato il nuovo design del primo autobus della squadra STOP WAR e #StandWithUkraine, affronterà il Metalist 1925 e nel corso della giornata scenderanno in campo le altre squadre. A sei mesi quasi esatti dall'inizio della guerra, datato 24 febbraio, tutte le partite si disputeranno senza tifosi, con gli spalti vuoti e nella parte occidentale del Paese, il più lontano possibile dagli scontri a fuoco orientali tra l'esercito locale e i russi. Tutti gli stadi dovranno peraltro avere a disposizione dei rifugi antiaerei: nel caso suonassero le sirene per avvisare un imminente attacco le gare saranno interrotte e tutti dovranno mettersi al riparo. Come ha sottolineato il presidente della Federcalcio ucraina, Andriy Pavelko, sarà un torneo unico. Di certo la scelta di tornare a giocare a calcio è coraggiosa ed è stata fortemente incoraggiata dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.