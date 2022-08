Il chip impiantato nella mano per aprire la Tesla

Una scelta discutibile quanto singolare quella del proprietario di una Tesla che ha scelto di farsi impiantare la chiave dell'auto nella mano. Un modo per accedere alle funzioni del mezzo in maniera veloce accostandosi ai sensori. Il video è stato pubblicato dall'autore che si è fatto riprende durante l'operazione eseguita da un tatuatore professionista. Il chip contactless VivoKey Apex, ricoperto da una sostanza biocompatibile, sfrutta la comunicazione Near Field Communication (NFC).