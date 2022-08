Il drone sorvola la villa di Trump a Mar-a-Lago. Nell'abitazione sequestrati documenti top secret

Gli agenti dell'FBI, che hanno perquisito Mar-a-Lago, avrebbero sequestrato diversi documenti riservati tra cui molti contrassegnati come top secret. Trump, che nei giorni scorsi ha reagito attraverso la piattaforma Truth Social, ha fatto sapere che “la questione delle armi nucleari è una bufala”. Al contrario - la perquisizione - si tratterebbe secondo il tycoon di un “raid paragonabile a una punizione politica inappropriata” minacciando l'agenzia governativa di “Bomba sporca”, “Una guerra civile” e anche la “ribellione armata”. Di fatto è presto avere notizie in merito visto che il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si è opposto alla pubblicazione della dichiarazione giurata dell'Fbi alla base del mandato di perquisizione della villa di Mar-a-Lago. I procuratori generali hanno presentato un'istanza che si oppone a qualsiasi tentativo di divulgare l'affidavit perché “metterebbe a rischio un'indagine in corso”, rivelando la portata dell'indagine sulla conservazione non autorizzata di documenti segreti da parte di Trump.