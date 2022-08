Il fotografo salva un cucciolo dall'incendio McKinney - Video

Nel filmato condiviso il 30 luglio da Jonathan Rivas di AIO Filmz, si vede il cane spuntare da dietro i rottami carbonizzati di un veicolo mentre il fotografo cerca di tranquillizzarlo prima di metterlo in salvo. Rivas ha poi portato l'animale al Rescue Ranch, un centro di adozione locale che, in un post su Facebook pubblicato 31 luglio, ha dichiarato di aver accolto "139 cani in meno di 48 ore". Rivas ha raccontato che il cucciolo "si trovava in una casa distrutta dall'incendio" quando gli si è avvicinato mentre filmava.