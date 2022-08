Il gol da dietro il centrocampo di Danny Whitehall: la punizione incredibile all'incrocio dei pali

Non è passato inosservato il gol dell'attaccante dell'Eastleigh Danny Whitehall. Ingaggiato in National League, una serie minore del calcio inglese, il 26enne si è fatto notare per la sua prodezza da dietro il centrocampo. Su punizione sorprende il portiere del Southend United Football Club e mette la palla in rete. Poi la trafila di tweet che hanno coinvolto anche la Fifa. Il tiro perfetto potrebbe concorrere al FIFA Puskás Award come il gol più bello dell'anno? E la risposta della Fédération Internationale de Football Association non si è fatta attendere: “Questo gol è uno dei nostri preferiti”.